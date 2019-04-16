Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся заморозках. Экстренное предупреждение объявило региональное управление МЧС, сообщает ИА REGNUM 16 апреля.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня (фрагмент). 1804

Так, по информации донских синоптиков, ночью и в утренние часы в период с 18 по 20 апреля в отдельных районах Ростовской области ожидаются заморозки от — 1 до — 3 С°. Такая температура для поверхности почвы неблагоприятна, отмечают метеорологи.

Региональное управление МЧС призывает с осторожностью использовать отопительные приборы и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи. В ведомстве просят не оставлять детей без присмотра, не разрешать им пользоваться электроприборами и убрать в безопасное место спички и другие опасные предметы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершился 11 апреля.