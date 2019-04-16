Новокузнецк, Кемеровская область, 16 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В Заводском, Кузнецком, Куйбышевском и Центральном районах города Новокузнецка Кемеровской области Сибирская генерирующая компания (СГК) проводит планово-предупредительные ремонты на квартальных теплотрассах. Как сообщили в пресс-службе компании, до 15 мая в Центральном, Кузнецком и части Куйбышевского районов Новокузнецка будет проведено обследование 310 километров квартальных теплотрасс, а также 907 тепловых камер. В Заводском районе специалисты проведут ревизию 110 тепловых камер и 18 километров тепловых сетей. Всего в Новокузнецке будет обследовано 328 километров квартальных теплотрасс.

Пресс-служба СГК СГК приступила к планово-предупредительным ремонтам в Новокузнецке

К тепловым камерам энергетики проявляют особое внимание. На них, по статистике, приходится почти 70% всех дефектов тепловых сетей, вызванных коррозией. Именно поэтому тепловые камеры регулярно проходят ревизию, особенно в конце отопительного сезона, чтобы точно оценить состояние оборудования и, в случае необходимости, запланировать ремонт на предстоящее лето. Дело в том, что воздух в тепловой камере влажный — сказывается разница температур между прохладными стенами, перекрытиями и горячими трубами. Из-за конденсации влаги образуется капель, в отдельных местах от неё начинает страдать металл, появляется коррозия.

Работы во время планово-предупредительных ремонтов включают в себя не только профилактическое обследование, но и обновление антикоррозийного покрытия трубопроводов и металлоконструкций, замену теплоизоляционного слоя, проверку оборудования подкачивающих насосных станций и его техническое обслуживание.

Выявить и отремонтировать потенциально аварийные участки трубопроводов на квартальных теплотрассах — одна из задач планово-предупредительных ремонтов. Эти меры позволяют заблаговременно и эффективно способствовать обеспечению качественного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В Новокузнецке Сибирская генерирующая компания обслуживает 489 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, в том числе 319 км, которые СГК получила в обслуживание у муниципалитета на правах аренды.