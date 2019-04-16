Вашингтон, 16 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Компания Facebook отключит функцию денежных переводов в своём мессенджере, которая работала с 2015 года. Об этом 16 апреля на своей странице в Twitter сообщил консультант по социальным медиа Мэтт Наварра.

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https://twitter.com/MattNavarra/status/1118063209376878592

Компания сообщила своим пользователям, что функция перестанет работать с 15 июня 2019 года. Стоит отметить, что после этого они не могут переводить денежные средства родственникам и знакомым, однако по-прежнему будут иметь возможность переводить деньги на благотворительность.

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Напомним, первоначально функцией денежных переводов через Facebook Messenger могли пользоваться граждане США. В ноябре 2017 года она стала доступна жителям Великобритании и Франции.