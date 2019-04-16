Вильнюс, 16 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Литвы обжалует приговор суда в деле о событиях 13 января 1991 года, в котором 65 человек, преимущественно граждан России, осуждены заочно, а два гражданина России — калининградец Юрий Мель и проживающий в Литве Геннадий Иванов — получили реальные сроки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vilnietis Генеральная прокуратура Литвы

В заявлении, которое генпрокуратура Литвы сделала сегодня, 16 апреля, утверждается, что все приговоры суда — слишком мягкие. «Суд назначил слишком мягкие наказания, ненадлежащим образом применил положения Уголовного кодекса и ненадлежащим образом разрешил гражданский иск», — говорится в заявлении.

Напомним, калининградец Юрий Мель приговорён к семи годам тюрьмы, пять лет, в нарушение всех международных норм, он уже пробыл в заключении. Геннадий Иванов наказан четырьмя годами в заключении, однако в настоящий момент находится на свободе и заключение отбывать не начал. Защита опротестовала решение суда.

Отметим также, что в Литве остались крайне недовольны тем, что Следственный комитет РФ начал своё собственное расследование, а в отношении литовских судей, вынесших приговор, начал уголовное делопроизводство за намеренное неправомерное преследование граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений погибли 14 человек. Суд признал «виновными» 67 граждан России, большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

Так, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов были признаны виновными в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» и приговорены к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно. Полковник запаса Советской армии Юрий Мель был приговорен к семи годам.