Москва, 16 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль 16 апреля продолжает консолидироваться около максимума вчерашнего дня, но не исключено, что сегодня он будет обновлен и котировка по итогу торгов закрепится выше 64,41. В случае развития такого сценария произойдет краткосрочный разворот с целью роста к уровню 65. Среднесрочный тренд валютной пары доллар/рубль по-прежнему нисходящий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Российскую валюту поддерживает дорогая нефть. Котировка Brent остается выше отметки $70 за баррель. Также стартующий налоговый период и, конечно, рост спроса на ОФЗ. Индекс RGBI торгуется выше отметки 176 пунктов», — отметил эксперт.

В свою очередь, во второй половине года перспективы рубля могут ухудшиться. Всё больше и больше факторов говорит в пользу начала роста доллара и падения национальной валюты. Санкционная риторика США может обостриться.

«Сделка ОПЕК+, возможно, будет завершена в июне, тогда рубль лишится поддержки нефти. Плюс ко всему ЦБ РФ намекнул на потенциальное снижение ключевой процентной ставки до конца года на фоне замедления роста инфляции. Также не исключено, что экономика США снова пойдет в рост, что окажет поддержку доллару», — полагает Капустянский.

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