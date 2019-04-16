Москва, 16 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Сбербанк готов создать специальный фонд для сбора денег на восстановление пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, заявил 16 апреля журналистам глава финансового учреждения Герман Греф.

Дарья Драй REGNUM Герман Греф

«Я думаю, что мы подумаем, и для всех желающих создадим какой-то фонд, кто захочет помочь, может быть, сможет перечислить туда деньги», — заявил Греф.

По его словам, собор Парижской Богоматери не просто французский памятник, а сокровище мирового масштаба. Поэтому, добавил Греф, у каждого «нормального человека есть огромное желание помочь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что этот собор «мы будем восстанавливать все вместе». Сразу после пожара семья французских бизнесменов Пино объявила, что выделит 100 млн евро на восстановление пострадавшего от огня собора.

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