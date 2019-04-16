Сбербанк может создать фонд для сбора денег на восстановление Нотр-Дама
Москва, 16 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Сбербанк готов создать специальный фонд для сбора денег на восстановление пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, заявил 16 апреля журналистам глава финансового учреждения Герман Греф.
«Я думаю, что мы подумаем, и для всех желающих создадим какой-то фонд, кто захочет помочь, может быть, сможет перечислить туда деньги», — заявил Греф.
По его словам, собор Парижской Богоматери не просто французский памятник, а сокровище мирового масштаба. Поэтому, добавил Греф, у каждого «нормального человека есть огромное желание помочь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что этот собор «мы будем восстанавливать все вместе». Сразу после пожара семья французских бизнесменов Пино объявила, что выделит 100 млн евро на восстановление пострадавшего от огня собора.
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