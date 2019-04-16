Москва, 16 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В том, что новый закон о Рунете имеет ограничительный характер и может быть использован для сужения доступа российских граждан к зарубежным сайтам, а также для контроля трафика и самого содержания данных, сомневаться не приходится, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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«Но диктатура ли это?» — задается вопросом эксперт. С одной стороны, да. Потому что в случае «угроз» (каких?) Роскомнадзор, известный своим свойством сначала обрубать доступ, а потом рассматривать варианты, может централизованно управлять сетью в порядке, утвержденном властями.

«Возможны учения», то есть запланированные ограничения доступа к сети, а также правила маршрутизации трафика или, иными словами, схемы управления им. При должной сноровке интернет в пространстве России можно использовать в сугубо нужных целях», — пояснила эксперт.

С другой стороны, есть аспект национальной безопасности, в котором прорабатываются методы увеличения устойчивости российского сегмента интернета и увеличение его безопасности.

«Пока никто и никому интернет отключать не собирается. Но очевидно, что сеть явно на пороге ручного управления, а это уже совсем другая история», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2019 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о российском сегменте интернета. Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика.

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