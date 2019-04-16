Москва, 16 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. По показателю должников в Подмосковье (более 60 тыс.) нельзя судить об общей ситуации, связанной с долгами населения. Ограничение на выезд за рубеж ФССП накладывает после судебного решения, и то не в каждой ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Кроме того, надо принимать в расчёт, что в это количество входят все группы должников, из которых порядка 10−15% приходится на долги по алиментам. В Москве невыездными на последний отчетный период являются более 90 тыс. должников (на алименты — 10%).

Стоит отметить, что мера в виде ограничения выезда применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. рублей, при долгах по алиментам — свыше 10 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Как показывает практика, ограничение выезда за рубеж является действенной мерой в отношении должников, особенно тех, кто вынужден часто выезжать по работе в другие страны. Пожалуй, она признана наиболее эффективной после ареста имущества. По разным данным, порядка 30% должников погашают свои обязательства после применения к ним подобного ограничения.

«Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, стоит проверить наличие данных о себе на сайте ФССП. В том случае, если они есть, вопрос об урегулировании долга стоит начать как минимум за неделю до выезда за границу, приставы советуют даже за 10−14 дней. Оплатить долг в аэропорту и исключить себя из базы невыездных за час-два до вылета не представляется возможным», — пояснил Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM, приставы за первые три месяца 2019 г. ограничили выезд за границу более 60 тыс. жителей Подмосковья, у которых в сумме накопилось долгов более чем на 40 млрд рублей.

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