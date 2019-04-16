Ярославль, 16 апреля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Ярославской области на модернизацию и строительство очистных сооружений в 2019 году будет направлено 1,4 миллиарда рублей. Об этом на заседании комитета областной думы рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Очистные сооружения

Всего на реализацию мероприятий программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» предусмотрено 1 млрд 441 млн рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда — федеральные средства, более 100 миллионов — средства областного бюджета, остальное — софинансирование из местных бюджетов.

«На 2019 год намечено завершение строительства очистных сооружений в поселке Борисоглебском, — рассказал Александр Николаев. — Также планируются реконструкция очистных сооружений канализации в селе Кукобой Первомайского района, строительство локальных очистных сооружений в поселке Шестихино Некоузского района, строительство наружных сетей канализации в поселке Красный Бор Ярославского района».

Александр Николаев отметил, что Ярославская область также активно включилась в реализацию федеральных программ. По программе «Чистая вода» планируются два проекта, по «Оздоровлению Волги» — семь. Согласованный перечень мероприятий будет внесен в региональную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области».

«Повышение качества питьевой воды — одно из основных направлений реализации концепции новой экологической политики, разработанной в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В прошлом году в рамках программы был построен и введён в эксплуатацию напорный канализационный коллектор в Ростове, завершено строительство артезианской скважины в деревне Дёмино Рыбинского района, началось строительство очистных сооружений в микрорайоне «Аграрник» посёлка Борисоглебский.