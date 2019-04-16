Москва, 16 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. На день проведения второго тура выборов окружение пока действующего президента Украины Петра Порошенко готовит провокации, ответственность за которые планируется возложить на Россию. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

"Окружение Порошенко, да и он сам в таком состоянии грогги находятся. То есть последние судороги. И я хотел бы сейчас, пользуясь тем, что эту программу, хоть и запрещают, но смотрят на Украине, сказать, что к нам поступает информация о том, что окружение Порошенко, такие, как Турчинов, Пашинский, Кононенко, реально готовят провокации в день выборов с тем, чтобы, конечно же, переложить ответственность за эти провокации на Россию», — сказал Затулин.

Политик добавил: «Я хотел бы предупредить, что мы вас видим. И то, что вы предполагаете, является какой-то тайной за семью печатями, тайной не является. Потому что уже этот мешок весь в дырках, в котором вы прячете свои секреты».