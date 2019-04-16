Токио, 16 апреля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Стало известно, что культовый японский аниматор Хаяо Миядзаки ищет сотрудников, которые помогут ему в работе над новым анимационным фильмом. Соответствующее объявление было опубликовано 15 апреля на сайте студии Ghibli.

Lisa Pinehill Хаяо Миядзаки

Согласно представленному списку вакансий, компания ищет сотрудников, обладающих навыками работы с цифровой анимацией. Кандидаты должны быть старше 25 лет, хорошо знать японский язык и постоянно проживать в Японии. Предпочтение будет отдано тем из них, кто имеет опыт работы с программами OpenToonz, Retas и Photoshop.

Читайте также: Netflix анонсировал аниме-сериал Eden от создателя «Стального алхимика»

Напомним, предыдущий список вакансий для нового проекта Хаяо Миядзаки студия Ghibli опубликовала в 2017 году. В январе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что аниматор вместе со своим сыном работает над двумя картинами, одной из которых является мультфильм «Как ты живешь?». Ранее режиссёр заявил, что эта картина станет последней в его карьере.