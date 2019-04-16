Луганск, 16 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В штаб 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ прибыли сотрудники СБУ и контрразведки с целью принуждения личного состава голосовать за президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил 16 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

По информации Народной милиции ЛНР, представители украинских спецслужб шантажируют в первую очередь тех боевиков, у которых есть мелкие правонарушения, вынуждая их голосовать за действующего президента Украины.

«Работа сотрудников с посещением всех подразделений бригады спланирована до 21 апреля включительно», — отметил Осадчий.

Напомним, на большинстве спецучастков в зоне проведения карательной операции против Донбасса в первом туре президентских выборов победил кандидат Владимир Зеленский.

Напомним, согласно данным Киевского института социологии, за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать более 70% избирателей, в то время как за действующего президента Украины — около 25%.

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