Ярославль, 16 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля обратилась в Ленинский районный суд с требованием отремонтировать Октябрьский мост через Волгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Ямы на Октябрьском мосту в Ярославле

Прокуратура с привлечением сотрудников ГИБДД проверила безопасность дорожного движения на мосту после публикаций в СМИ информации о плачевном состоянии дорожного полотна.

Как выяснилось, проезжая часть моста имеет многочисленные дефекты. Длина отдельных выбоин достигает нескольких метров, ширина — одного метра, глубина — 13 сантиметров.

Мэрия Ярославля уже не раз в этом году пыталась залатать ямы на мосту. Однако временные «заплаты» быстро разрушаются.