Москва, 16 апреля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Воздух в Москве 15 апреля был рекордно сухим, относительная влажность составила менее 20%. Сообщение об этом опубликовано порталом «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Так, 15 апреля в 15:00 термометр в столице показывал от 12 до 14 градусов тепла, а влажность воздухе составила на «Балчуге» — 16%, на ВДНХ — 18%, в МГУ — 30%. Этот день оказался в Москве самым сухим с начала года, отметили синоптики.

Столь низкая влажность не свойственна апрелю. В текущем столетии было около 35 апрельских дней, когда относительная влажность воздуха на ВДНХ составила менее 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели в Москве ожидается значительное потепление: 20 и 21 апреля в Москве может потеплеть до +10…+12 °С, а в Московской области — до +19 С°.

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