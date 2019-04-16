«Маме привет» — Кокорин из камеры обратился к свидетелю
Москва, 16 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Слова российского футболиста Александра Кокорина в адрес свидетеля Екатерины Навроцкой сторона обвинения сочла давлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается дело конфликта Кокорина и Павла Мамаева в центре Москвы 8 октября 2018 года.
В ходе своих показаний Навроцкая сравнила поведение футболистов и их спутников с криминальной группировкой из «девяностых». Уже когда женщина выходила из зала суда, к ней из стеклянной камеры, в которой содержат обвиняемых, обратился Александр Кокорин.
«Маме привет», — сказал спортсмен.
«Да, это точно, маме привет», — взволнованным голосом повторила свидетель.
«Это кто-то из подсудимых сказал?» — уточнила прокурор.
«Да», — сказала свидетель и показала на Кокорина.
Прокурор потребовала это занести в протокол как попытку давления на свидетеля. Защита выступила против. Судья промолчала.