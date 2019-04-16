Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Дополнительные ограждения на канале Грибоедова в центре Петербурга понадобились для капитального ремонта набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГБУ «Мостотрест», которое ведет работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Канал Грибоедова в летний период

Утром петербуржцы в социальных сетях поделились фотографиями того, что назвали «озабориванием» набережной, что их крайне возмутило.

Как пояснили в «Мостотресте», новые ограждения, отделяющие узкую полоску тротуара от проезжей части, — временное явление.

«Это превентивные элементы перед капитальным ремонтом набережной», — сообщили в учреждении.

Конкурс будет проведен летом, но работы могут начаться уже в 2019 году, по крайней мере, подготовительные. Ограды же помогут пешеходам передвигаться во время ремонта.

«Естественно, всё это уберется, набережную после ремонта приведут в первоначальный вид», — подчеркнули в «Мостотресте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге объявлены электронные аукционы на ремонт дорог в 2019 году. Общая стоимость дорожного ремонта превысит 4,2 млрд рублей. Аукционы состоятся 26 и 29 апреля. Среди адресов, где предстоит ремонт, и набережная канала Грибоедова (нечетная сторона).