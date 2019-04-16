Воронеж, 16 апреля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Представители молодежных организаций крупных предприятий Воронежа приняли участие в акции по посадке деревьев на месте леса, выгоревшего в пожарах 2010 года. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Воронежского механического завода (ВМЗ).

Хвойный лес. Иван Шишкин (фрагмент). 1873

Отмечается, что в акции на Кожевенном кордоне традиционно принял участие Союз молодежи ВМЗ. Как пояснила программист Татьяна Попова, все вместе за день участники акции высадили порядка 1,5 тысяч саженцев хвойных деревьев.

«Каждый год я езжу на базу отдыха «Маяк» и вижу последствия пожаров, мне всегда очень жалко сгоревший лес. Поэтому, когда объявили о наборе волонтеров, мы решили внести свой вклад в восстановление леса», — сказала представитель предприятия.

Воронежский механический завод — широкопрофильное предприятие, производящее продукцию для различных отраслей промышленности. Основой предприятия является производство ракетных двигателей на жидком топливе.

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