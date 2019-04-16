Москва, 16 апреля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года приняла Государственная дума 16 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Законопроект был инициирован правительством РФ. Он предусматривает безвизовый въезд для обладателей билетов на матчи Евро-2020, им потребуются только документы, удостоверяющие личность. Въезд волонтеров УЕФА будет осуществляться на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме того, зрителям чемпионата предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 европейских городах Европы. В России матчи примет Санкт-Петербург, где состоятся четыре игры — три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.

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