Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020
Москва, 16 апреля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года приняла Государственная дума 16 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Законопроект был инициирован правительством РФ. Он предусматривает безвизовый въезд для обладателей билетов на матчи Евро-2020, им потребуются только документы, удостоверяющие личность. Въезд волонтеров УЕФА будет осуществляться на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Кроме того, зрителям чемпионата предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 европейских городах Европы. В России матчи примет Санкт-Петербург, где состоятся четыре игры — три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.
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