Москва, 16 апреля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Инициатива Минпросвещения РФ субсидировать места в платных частных детских садах очень своевременная и актуальная, так как дефицит мест в детских садах существует уже давно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Она напомнила, что эту проблему старались решать разными способами. И это еще одно предложение, которое может помочь улучшить ситуацию, и особенно в возрастной группе до трёх лет. В свое время почти повсеместно были закрыты ясельные группы, и не во всех садах и не в полном объеме их восстановили.

«Решать эту проблему в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях невозможно из-за огромной переполненности групп. Там ситуация зачастую такова, что даже лишнюю кроватку поставить негде, не говоря уже об открытии дополнительных групп. Но и в частных детских садах резервы не такие большие», — отметила эксперт.

Если государство будет субсидировать частные детские сады, то, конечно, они смогут принять на незаполненные места несколько детей, потому что большими площадями они, как правило, не располагают, и никакой СаНПиН не даст разрешение, если не будут соблюдаться санитарные нормы.

«В настоящее время, по разным оценкам, недоступность дошкольных детских учреждений существует для 16% городских и больше 20% сельских территорий. Эта инициатива актуальна, скорее всего, для больших городов, особенно там, где возводят новые микрорайоны.

В сельской местности частных детских садов практически нет, это нецелесообразно, так как численность детей минимальная, и поэтому там проблему обеспеченности местами в детских садах не решить», — высказала свое мнение Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ предлагает субсидировать места в платных детсадах. Это повысит доступность дошкольного образования и даст возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком.

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