Ярославль, 16 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Медицинский персонал ярославской клинической больницы №3 обратился к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и региональному правительству. Текст обращения опубликован на официальном сайте больницы. ИА REGNUM приводит его полностью.

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Мы, врачи и медсестры больницы №3 хотели бы обратиться к губернатору Дмитрию Миронову и Правительству области и обратить внимание на то, что в нашем регионе проблемы здравоохранения становятся площадкой для политических манипуляций. Безусловно, в нашей отрасли, как и в других, есть свои проблемы и мы верим, что они решаются и будут решены. Но мы считаем недопустимым, когда эти проблемы используют разные политические силы для зарабатывания себе очков. Наша главная задача — лечить пациентов, оказывать медицинскую помощь нашим землякам, а не митинговать и участвовать в забастовках! Столичные оппозиционеры и примкнувшие к ним ярославские политики от нашего имени пытаются манипулировать нашими пациентами, угрожая им отказом от помощи, считая, что у нас нет своего мнения и голоса. Мы не просили их выступать от нашего имени. Кто, как не врачи знают о проблемах, которые есть в региональном здравоохранении и мы готовы сообща их решать, но не готовы становиться оружием в руках оппозиционных сил!», — говорится в заявлении.

Напомним, что 29 января две ярославские городские больницы №3 и №7 были реорганизованы в одно медицинское учреждение. Действия властей вызвали стихийный и массовый протест жителей ярославского района «Резинотехника», которые полагают, что за объединением больниц последует сокращение объёма и качества медицинских услуг.

В правительстве Ярославской области это мнение опровергают. На встрече с протестующими мэр Ярославля Владимир Волков и чиновники регионального департамента здравоохранения заверили, что сокращены будут лишь административные должности, и в результате реорганизации качество медицинского обслуживания повысится.