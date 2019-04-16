Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Почти все суды Санкт-Петербурга в эти минуты прекратили свою работу в связи с получением угроз о «заминировании». Людей выводят из зданий, сообщили 16 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Первым под эвакуацию попал Василеостровский районный суд, следом пришел черед Приморского, Петроградского, Фрунзенского, Куйбышевского, Дзержинского, Пушкинского, Выборгского, Московского, Невского, Колпинского и других районных судов.

Также эвакуирован Зеленогорский городской суд и два здания Смольнинского районного суда. Идет эвакуация из здания Санкт-Петербургского городского суда на Бассейной улице и здания Арбитражного суда на Суворовском проспекте.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Эвакуация горсуда Петербурга

Одновременно в Петербурге эвакуируют ТРЦ «Заневский каскад» в Красногвардейском районе, ТРК «Норд», бизнес-центра «Мир» и других зданий.

Напомним, начиная с февраля, в Петербурге практически ежедневно происходят эвакуации из учебных, развлекательных, административных и других общественных зданий, из учреждений культуры после получения угроз о «заминировании». Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.