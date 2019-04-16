Ярославль, 16 апреля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2018 году выросла задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы сообщила заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

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«Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы по сравнению с 1 января 2018 года увеличилась на 375 миллионов рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составила 5 млрд 833 млн рублей», — рассказала Марина Уткина.

Организации ЖКХ должны за электроэнергию 824 млн, за покупную тепловую энергию — 1 млрд 813 млн рублей, за мазут, уголь, дизельное топливо, дрова и торф 295 млн рублей. Самый большой долг за газ — 2 млрд 901 млн рублей на начало 2019 года.

Региональные власти признаются — выполнить договоренности с Газпромом по погашению долга не удается. Согласно графику погашения, на начало года долг должен был уменьшиться до 2 млрд 189 млн.

Гасить долги в 2018 году пытались за счет целевых бюджетных кредитов главным городам-должникам — Переславлю-Залесскому и Рыбинску.

Решить проблему долгов должен был, по мысли региональных чиновников, единый областной расчетно-кассовый центр. Судя по растущим долгам, его работа не даёт должного эффекта.