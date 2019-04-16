Обнинск, Калужская область, 16 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Калужской области 15 апреля автомобиль Toyota Land Cruiser в жилом микрорайоне «Белорусский квартал» врезался в игровой комплекс на детской площадке. К счастью, в момент происшествия площадка была пуста.

Фото странички «Типичный Обнинск» в социальной сети Внедорожник врезался в игровой комплекс на детской площадке

Как сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, жительница Обнинска при повороте увидела выбегающего на проезжую часть ребёнка. Чтобы избежать наезда, женщина начала маневрировать, но не справилась с управлением и наехала на ограждение детской площадки. К счастью в ДТП никто не пострадал.

Между тем, по информации ГИБДД, 15 апреля 2019 года на территории калужского региона было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.