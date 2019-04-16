Сеул, 16 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. LG Electronics была удостоена премии Edison Awards за лучший умный кондиционер. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

LG Dual Inverter Compressor Air Conditioner

По их словам, компрессорный кондиционер с двумя инверторами получил золотую медаль в номинации «Умный климат-контроль» американской премии Edison Awards.

Известно, что фонд премии, учредил Edison Awards в 1987 году, чтобы отдать дань уважения работам изобретателя Томаса Эдисона. Ежегодно представители фонда оценивают продукцию и услуги в разных областях (наука, техника, энергетика) и выбирают победителя в каждой отрасли.

LG Electronics стала единственной южнокорейской компанией, производящей бытовую технику и удостоенной данной премии.

«LG Electronics продолжит лидировать на рынке потребительской электроники США благодаря своим уникальным технологиям», — сообщил вице-президент компании LG Electronics в Северной Америке.