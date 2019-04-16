LG Electronics была удостоена премии Edison Awards
Сеул, 16 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. LG Electronics была удостоена премии Edison Awards за лучший умный кондиционер. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.
По их словам, компрессорный кондиционер с двумя инверторами получил золотую медаль в номинации «Умный климат-контроль» американской премии Edison Awards.
Известно, что фонд премии, учредил Edison Awards в 1987 году, чтобы отдать дань уважения работам изобретателя Томаса Эдисона. Ежегодно представители фонда оценивают продукцию и услуги в разных областях (наука, техника, энергетика) и выбирают победителя в каждой отрасли.
LG Electronics стала единственной южнокорейской компанией, производящей бытовую технику и удостоенной данной премии.
«LG Electronics продолжит лидировать на рынке потребительской электроники США благодаря своим уникальным технологиям», — сообщил вице-президент компании LG Electronics в Северной Америке.