Париж, 16 апреля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Известный своими едкими, а зачастую жестокими карикатурами французский сатирический журнал Charlie Hebdo не остался в стороне от трагического события, произошедшего в Париже, — крупного пожара, от которого серьёзно пострадал всемирно известный собор Парижской Богоматери. Журнал поместил на обложку свежего номера горящий Норт-Дам и президента Франции Эммануэля Макрона.

Facebook: Charlie Hebdo Карикатура на пожар

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Так, на первой странице изображен шарж на главу Пятой республики — Макрон ехидно улыбается, а на его голове горит собор. Ниже следует надпись «Реформы».

"Я начну с несущих конструкций», — произносит французский лидер.

https://twitter.com/Charlie_Hebdo_/status/1118037425274671104

Отмечается, что новый выпуск Charlie Hebdo будет доступен с 16 апреля в 50 газетных киосках в Париже. Официально он выйдет 17 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции вспыхнул примерно в 18:30 15 апреля. В результате возгорания обрушились верхняя часть шпиля, часы собора, а также две трети площади кровли. По последним данным, пострадали двое полицейских и один пожарный. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Начато расследование по статье о неумышленном причинении ущерба.

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