Париж, 16 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции задержали 21 нелегального мигранта из Ирака и Ирана, сообщает 16 апреля Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Беженцы прятались в фургоне, который был остановлен на востоке страны. Среди задержанных были 10 мужчин, шестеро женщин и пятеро детей. Они доставлены в медицинские учреждения, для реабилитации, так как находились в плохом состоянии здоровья.

Некоторые из задержанных ранее попадали в поле зрения миграционных служб Франции, и им были даны распоряжения покинуть территорию страны.

Напомним, мигранты с территории Ближнего Востока и Африки регулярно пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, ради этой цели они готовы путешествовать в тяжелых и опасных для жизни условиях.

Наиболее громким таким случаем был инцидент в августе 2017 года, когда более 70 мигрантов умер от удушья в грузовике в Венгрии. Транспортное средство было найдено брошенным в соседней Австрии.