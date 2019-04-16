Лавров назвал темы пятой сессии Российско-арабского форума сотрудничества
Москва, 16 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Ситуация в странах Ближнего Востока и Севера Африки подробно обсуждалась участниками пятой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Москве. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля в ходе пресс-конференции.
Стороны подчеркнули, что существующие конфликты должны решаться мирным путем, посредством всеобъемлющего национального диалога. Участники сессии едины, отвергая попытки вмешательства во внутренние дела государств Ближнего Востока и Севера Африки и выступая за их независимость, суверенитет и территориальную целостность, отметил Лавров.
Участники форума договорились и дальше поддерживать сирийское урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также выразили неприятие позиции властей США, объявивших Голанские высоты территорией Израиля.
Стороны подтвердили приверженность созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года, а также обсудили обстановку в Сомали, Йемене, Судане и Ираке.
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