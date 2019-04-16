Москва, 16 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Ситуация в странах Ближнего Востока и Севера Африки подробно обсуждалась участниками пятой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Москве. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Стороны подчеркнули, что существующие конфликты должны решаться мирным путем, посредством всеобъемлющего национального диалога. Участники сессии едины, отвергая попытки вмешательства во внутренние дела государств Ближнего Востока и Севера Африки и выступая за их независимость, суверенитет и территориальную целостность, отметил Лавров.

Участники форума договорились и дальше поддерживать сирийское урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также выразили неприятие позиции властей США, объявивших Голанские высоты территорией Израиля.

Стороны подтвердили приверженность созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года, а также обсудили обстановку в Сомали, Йемене, Судане и Ираке.

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