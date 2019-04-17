Москва, 17 апреля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Преувеличенная забота о домашних животных — свидетельство той трансформации, которая происходит с людьми в эпицентре демографического провала России — Москве, считает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц. Почему из такой трансформации российский народ может уже не вернуться?

(сс) Bru-nO Вместо ребенка

Густонаселенные районы Москвы и Подмосковья вечерами заполняются владельцами собак, а вот шансов встретить родителей с детьми — гораздо меньше. И хотя это хорошо, что люди любят домашних животных (ведь это собаки гуляют по улицам, а по домам сидят многочисленные кошки, хомяки и прочие питомцы) и заботятся о них, порой эта забота становится преувеличенной, напоминая скорее уже не уход за животным, а замещение родительского чувства. Проще говоря, питомец заменяет ребенка.

Проблема здесь не в самой любви и заботе, а в том, что параллельно с огромной привязанностью к животным в Москве всё болезненнее напоминает о себе демографический вопрос. Точнее, даже уже не вопрос, а тупик, и в этом тупике люди, не создающие семьи и не рожающие детей, находят кажущееся компромиссным решение, душевную пустоту заполняя питомцами, которые становятся объектами реализации родительского инстинкта. Что нас ждет на этом пути и есть ли тут истинный компромисс?

Читайте статью Кошки и собаки как новое поколение «человейников» Москвы и другие публикации Евгения Цоца.