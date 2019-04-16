Тверь, 16 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с предложениями по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья на итоговом заседании коллегии министерства сельского хозяйства РФ 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. На коллегии, которое провел глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, были подведены итоги деятельности министерства в 2018 году и обозначены стратегические задачи на 2019 год. В частности, отмечалось, что фактически завершена работа над проектом госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя принял участие в коллегии Минсельхоза РФ

«База Центрального Нечерноземья — это растениеводство. Программа должна быть направлена на проведение мероприятий по повышению плодородия почв, увеличению урожайности и снижению себестоимости производимой продукции», — отметил губернатор Игорь Руденя, выступая на коллегии.

Глава Тверской области выступил с предложениями по разработке и реализации подпрограммы развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. В числе предложений — применение дифференцированного подхода при определении размера господдержки регионов ЦФО: отдельно для нечернозёмной зоны и для регионов, где плодородие почв существенно выше. Также глава региона предложил компенсировать не менее 50% от понесённых затрат на проведение работ по известкованию почв для повышения эффективности выращивания особо ценных культур, таких, как лён-долгунец и рожь, а также субсидировать создание и модернизацию льносеменоводческих станций в объёме не менее 50% от понесённых затрат.

«Эта мера позволит создать условия для увеличения объёма производства льносемян, сортосмены и сортообновления», — подчеркнул Игорь Руденя.

Ещё одно предложение в области развития льна-долгунца — установить ставку поддержки на один гектар посевной площади в размере 10 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета.

В 2018 году в Тверской области выросли объёмы сельхозпроизводства: в денежном выражении показатель составил более 37 млрд рублей. Выросло производство льноволокна, картофеля, мяса, молока. Объём инвестиций в отрасль в 2018 году превысил 6 млрд рублей, что на 14,8% выше уровня 2017 года.