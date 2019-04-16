Москва, 16 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) появится три тысячи новых мест в 2019 году. Об этом журналистам заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Он сообщил, что будут введены в эксплуатацию шесть садов вместимостью 1325 малышей, построенных за счёт средств городского бюджета.

Mos.ru Детский сад

«2019 год обещает стать прорывным в строительстве школ и детских садов в ТиНАО», — заявил Жидкин.

В частности, два садика откроются во втором квартале 2019 года в деревне Верхнее Валуево поселения Филимонковское — на 220 детей и в селе Былово поселения Краснопахорское — на 225 малышей. На третий и четвертый кварталы планируется ввод садов в поселениях Сосенское, Первомайское и в Щербинке.

Жидкин отметил, что кроме городских объектов, ещё восемь детских садов для 1730 человек построят инвесторы. Таким образом, дошкольные образовательные учреждения смогут принять 3055 малышей.

Как сообщало ИА REGNUM, московские власти придумали новый способ борьбы с очередями в детских садах Новой Москвы — введение экспериментальных «подиумов», где дети могут не только отдыхать в «тихий час», но и проводить досуг.