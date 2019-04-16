Додома, 16 апреля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Объединение восьми оппозиционных партий Танзании заявляет, что спикер Джоб Ндугаи должен оставить свои полномочия, передает ВВС Swahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

Заявление оппозиции было вызвано напряжением в отношениях между парламентом и лидером Национального ревизионного управления (CAG) Муссой Ассадом.

Из-за отказа парламента работать с главой CAG Ассадом спикер Ндугаи призвал Ассада уйти в отставку. Этот призыв был негативно воспринят объединенной оппозиции Танзании, состоящей из партий Chadema, ACT-Wazalendo, NCCR-Mageuzi, NLD, DP, UPDP, CHAUMMA и CCK.

В ответ на заявление спикера они заявили, что в данной ситуации в отставку должен уйти сам Ндугаи, а не глава CAG Ассад.

«Сейчас спикер Ндугаи намеревается вовлечь в конфликт парламент и администрацию президента. В этом нет необходимости», — от имени оппозиции заявил Фахми Довутва.

Со своей стороны, лидер оппозиции в парламенте Фриман Мбове назвал требование спикера незаконным.

«Это не позиция парламента, это лишь личное мнение спикера», — подчеркнул Мбове.

Напомним, что причиной конфликта между Национальным ревизионным управлением (CAG) и парламентом стало заявление лидера CAG на радиостанции ООН в 2018 году. Ассад назвал парламент «слабым» и «неспособным должным образом исполнять свои обязанности».