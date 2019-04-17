Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Арктическим хабом видят в будущем морской порт Приморск в Ленинградской области власти региона, заявил на форуме «Арктика — территория диалога» губернатор области Александр Дрозденко. О том, какие вопросы вызывает это намерение, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Анна Мейзер.

Tara17 Порт Приморск

Согласно идее, порт должен стать точкой перегрузки контейнеров, проходящих по Севморпути из Камчатского края. Реализация задумки позволит Ленобласти встроиться в освоение северных регионов. Такой поворот событий позволил бы региону в перспективе неплохо заработать, ведь основной доход дает именно обработка грузов. Только вот на каких основаниях реализовывать данный проект в Ленобласти, не входящей в Арктическую зону и не имеющей отношения к Севморпути?

Первый возникающий вопрос касается наличия, а точнее, отсутствия грузовой базы. По ожиданиям, через пять лет, после создания терминальных комплексов в Приморске и Петропавловске-Камчатском, грузооборот между портами составит в районе 5 млн тонн. Но что, кроме рыбы, даже при наличии хабов в этих двух регионах, будут доставлять контейнеры в Ленобласть?

Кроме того, поскольку хаб предполагает обработку груза и его дальнейшую отправку в пункты назначения, необходимо прояснить, с какой целью и в каком направлении перегружать контейнеры в Приморске, ведь если доставлять их планируется вглубь страны, то почему не доставить груз в Санкт-Петербург (а не в Приморск), с его избыточными контейнерными мощностями и выстроенной логистикой для дальнейшей транспортировки?

Это не единственные уточнения, которые требует данная идея. О том, как она скажется на реальном развитии российской Арктики, читайте в статье Анны Мейзер Арктическая Ленобласть: зачем региону новый порт?