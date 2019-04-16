Калуга, 16 апреля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении участкового лесничего Износковского лесничество. Как сообщил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Сергеев, по версии следствия, лесничий в рамках договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного между Износковским лесничеством и гражданином, намеревавшимся вырубить насаждения для строительства жилого дома, незаконно отвел в рубку территорию лесного участка, находящуюся в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Угра».

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Лесничий перепутал лесные участки, и на территории национального парка были вырублены породы ели, сосны и березы, лесному хозяйству причинен ущерб на сумму 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Лесничему грозит наказание в виде штрафа или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорён 45-летний заместитель директора ООО «Боровское лесопромышленное предприятие» за незаконную порубку лесных насаждений. Судом было установлено, что осужденный был осведомлен о запрете рубки сырорастущих деревьев в особо защитных участках эксплуатационных лесов, находящихся в федеральной собственности. В октябре 2016 года мужчина приказал срубить деревья на участке вблизи деревни Борисово Боровского района. Незаконными действиями осужденного Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 1 млн 200 тыс. рублей.