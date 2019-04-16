Киев, 16 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Цену на газ для населения снизить невозможно, заявил 16 апреля руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов в интервью «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть, как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже», — рассказал он.

Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман поручил «Нафтогазу» продавать газ дешевле чем 8,55 грн за кубический метр, в то же время спецобязательства предусматривают с 1 мая минимальную цену в 9,7−9,8 грн за кубический метр газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» Украины снизил с 1 апреля цену на газ для населения Украины на 17 копеек. Исходя из этого, в компании считают выполненным распоряжение правительства о снижении цены на газ.

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