Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Дирекция Государственного Эрмитажа решила приспустить российский триколор на флагштоке Зимнего дворца в Петербурге в знак солидарности с Францией из-за пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, нанесшего невосполнимый урон историческому зданию, наследию всего человечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

«В связи с катастрофическим пожаром в соборе Парижской Богоматери на Зимнем дворце приспущен государственный флаг», — сообщил Эрмитаж в своем официальном аккаунте в Twitter.

Генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский направил послание послу Франции в России Сильви Берманн.

«От имени Союза музеев России и от себя лично выражаю Вам и всему французскому народу соболезнования в связи с сильнейшим пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. Эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир и его культурные ценности, и как сложно защитить их от стихии, несмотря на все технические возможности XXI века. Мы благодарны всем тем, кто отстоял собор и его сокровища от огня, и вместе будем молиться за его скорейшее возрождение!» — говорится в послании Михаила Пиотровского.

На брифинге в Эрмитаже гендиректор музея подчеркнул, что пожары — самая страшная угроза для всех музеев мира.

Петербургские учреждения культуры продолжают выражать свои соболезнования в связи с пожаром в Париже. Среди них — Государственный музей-заповедник «Петергоф».

»Все, кому дорога европейская культура, знают, что в мире не так и много памятников с такой удивительной энергетикой памяти, как Нотр-Дам. В Петергофе знают, что такое искалеченные памятники. Как горько, что это случилось в мирное время, ранней весной, на глазах всего мира», — говорится в сообщении ГМЗ в Twitter.