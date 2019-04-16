Екатеринбург, 16 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Региональный оператор «Спецавтобаза» не будет оспаривать решение Свердловского областного суда, отказавшего компании в повышении «мусорного тарифа». Об этом заявил глава компании, депутат Григорий Вихарев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Midural.ru Вывоз мусора

Вихарев подчеркнул, что суд тщательно подошёл к изучению материалов дела.

«Нам отказали в удовлетворении требований. Следовательно, будем работать с тем тарифом, который есть сегодня. Повышать тариф не планируем. Оспаривать решение суда не будем», — сказал руководитель.

Глава оператора добавил, что у него нет желания увеличить тариф. В компании хотели лишь учесть «определённые затраты».

«Руководствовались исключительно экономической составляющей. Сухие цифры, не более того. Нет желания — и в мыслях! — чтобы увеличивать тариф. Скажу больше — будем делать шаги, направленные на оптимизацию!» — уточнил Вихарев.

Напомним, 5 апреля 2019 года Свердловский областной суд отказал «Спецавтобазе» в повышении тарифа. Ранее представители оператора назвали причину, по которой просили повысить тариф. По их словам, установленный тариф не позволяет компенсировать все затраты на работу с мусором.