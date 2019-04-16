Москва, 16 апреля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Законопроект о бессрочной нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении операций и услуг по авиаперевозкам между городами РФ минуя Москву правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

Сегодня по закону ставка НДС на внутренние авиаперевозки до 1 января 2021 года достигает 10%. При этом, в законе есть исключения — если самолет летит в Крым, Севастополь, Калининградскую область или Дальний Восток, а также в обратном направлении, то ставка НДС на услуги по организации таких перевозок составляет 0%.

Правительство предлагает распространить такие же нормы на все авиаперевозки пассажиров и багажа, маршруты которых никаким образом не затрагивают Москву и Московскую область. Если же маршрут авиаперевозки проходит через Москву и Московскую область, то ставка НДС поднимется до 10%.

Принятие законопроекта будет стимулировать расширения сети регулярных авиамаршрутов внутри РФ и снизит нагрузку на Московский авиационный узел, отмечают в правительстве.