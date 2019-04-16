Москва, 16 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об цифровых избирательных участках Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Речь идет об эксперименте в ходе выборов в Мосгордуму, довыборов депутатов Госдумы, а также выборов губернаторов в ряде регионов.

«От успешности реализации, насколько эксперимент будет прозрачен, зависит распространение технологии», — отметил депутат Госдумы Александр Грибов («Единая Россия»).

Механизм

Предполагается образование на территории города Москвы участков, оснащенных техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

Для участия в голосовании на цифровом участке избирателю нужно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования подать через портал «Госуслуги» заявление о его включении в список избирателей на цифровом участке.

ЦИК РФ наделяется полномочиями не позднее чем за 80 дней до дня голосования принять решение о перечне выборов, на которых избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на цифровых участках, а не позднее чем за 60 дней до дня голосования — принять решение о перечне цифровых участков на основании предложений Московской городской избирательной комиссии, представленных в ЦИК РФ не позднее чем за 75 дней до дня голосования.

Право назначения наблюдателей в участковую комиссию цифрового участка предоставляется политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, зарегистрированным кандидатам-самовыдвиженцам, а также субъектам общественного контроля (каждому — не более двух наблюдателей, которые поочередно осуществляют наблюдение в помещении для голосования).

Расширение числа избирателей

Еще один законопроект предполагает лицам, не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания (не позднее чем за три месяца до дня голосования), предоставить право быть включенными в списки избирателей — на основании поданного ими заявления о включении в список избирателей (участников референдума) по месту нахождения.

«У гражданина образуется гражданская связь с территорией проживания», — привел аргумент депутат Госдумы Александр Грибов («Единая Россия»).

Также предусматривается возможность установления законом субъекта РФ срока полномочий участковых избирательных комиссий, но не более, чем 5 лет.

Выборы в Мосгордуму

Третий законопроект предлагает проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Эксперимент пройдет одновременно с голосованием в традиционном формате.

Предполагается, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе. Избиратель, обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе города Москвы, вправе самостоятельно выбрать формат участия: дистанционное электронное голосование или традиционное голосование.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг города Москвы. При этом прописывается, что подача заявления не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке, при условии, если этот избиратель не проголосовал дистанционно.

Для организации и осуществления дистанционного электронного голосования, а также установления его итогов законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии.