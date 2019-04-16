Красноярск, 16 апреля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче пяти аэропортов Красноярского края в федеральную собственность.

Взлетная полоса

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 апреля, в правительстве Красноярского края, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ, вносятся изменения в устав федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». На базе аэропортов Туры, Ванавары, Байкита, Хатанги и Енисейска создадут филиалы предприятия.

Уточняется, что данное решение направлено на сохранение аэропортов «Байкит», «Ванавара», «Енисейск», «Тура» и «Хатанга» для обеспечения транспортной доступности населения, перемещения почты и грузов. Имущественные комплексы вышеупомянутых аэропортов будут закреплены на праве оперативного управления за ФКП «Аэропорты Красноярья».

По информации краевых властей, северные аэропорты характеризуются малой интенсивностью полётов. Доходы от их аэропортовой деятельности не покрывают затраты на их содержание. Между тем мероприятия по поддержанию материально-технической базы аэропортов на уровне действующих сертификационных требований проводить необходимо. Передача аэропортов в федеральную собственность позволит, в том числе, субсидировать их деятельность из федерального бюджета. Ограничение роста аэропортовых ставок и тарифов ограничит рост стоимости авиаперевозок.

Финансирование деятельности ФКП «Аэропорты Красноярья» предусмотрено в размер 1,6 млрд рублей ежегодно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о передаче пяти северных аэропортов в федеральную собственность в ходе V Международного арктического форума. По его словам, это позволит провести реконструкцию взлётно-посадочных полос и построить новые терминалы за счёт федеральных средств.

Ранее в ФКП «Аэропорты Красноярья» передали аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска, Подкаменной Тунгуски, Диксона.