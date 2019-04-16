Киев, 16 апреля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Проведение второго тура выборов президента Украины, который запланирован на 21 апреля, в настоящий момент находится «на грани срыва», утверждает украинский политический эксперт Александра Решмедилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Как поясняет в своем комментарии политолог, варианты для срыва действительно есть.

«Так, команда Зеленского обвинила представителей Порошенко в том, что те пытаются сорвать выборы, намеренно не доукомплектовав участковые избирательные комиссии (УИК). В ЦИК подтвердили, что в ряде областей Украины не хватает членов УИК. И напомнили, что 15 апреля — последний день формирования их составов. И хотя спикер избирательного штаба Порошенко — Олег Медведев — уверяет, что до конца суток «будет полный комплект членов комиссий», звоночек весьма тревожный», — объясняет эксперт.

Кстати, подчеркивает Решмедилова, проблемы в УИК есть и у Зеленского, команде которого и в первом туре не хватало людей для «комиссионного» укомплектования.

«От Порошенко же просто уходят люди. Свернуты многие региональные штабы. Кто-то просто опустил руки, кто-то переметнулся. Кто-то уже не ждет зарплату за выполненную работу, а волонтерить нет желания. А где-то и команда гаранта хочет сэкономить и оптимизировать затраты», — поясняет политолог положение дел.

По ее словам, есть еще один сценарий срыва президентских выборов — если Порошенко внезапно добровольно снимется «с забега». Тогда Зеленскому 21 апреля нужно будет набрать 50+1% голосов.

«Это могут поднести под разным «соусом». К примеру, чтобы «не раскалывать страну». Между тем есть инсайдерская информация, что Порошенко просто хочет сохранить лицо и не показывать возможные плачевные проценты», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сорвать второй тур президентских выборов из-за отсутствия кворума избирательных комиссий не удастся.

«Моя позиция следующая: нельзя сегодня никакими шагами и никакими технологиями сорвать кворум, и заблокировать голосование ни у кого не получится, потому что законодательство именно предусматривает, что, не дай Бог, у комиссии нет кворума, окружная комиссия сразу же принимает решение и меняет кворум, и комиссия продолжает работу», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что если кто-то хочет предложить другой сценарий (срыва выборов), то это не удастся.

В ЦИК также подтвердили, что недостаточное количество представлений людей в состав участковых избирательных комиссий во втором туре зафиксировано в восьми областях и городе Киев.