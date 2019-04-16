Москва, 16 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Информация о том, что начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин, соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент (Владимир Путин), действительно, одобрил начало проектирования такой линии, — сказал представитель Кремля. — Проектирование начнется. Это была инициатива Беглова (временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов) совместно с РЖД».

Песков также добавил, что руководство РФ продолжит работу по изучению экономической целесообразности этого проекта, так как окончательное решение пока не принималось.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 г. Главгосэкпертиза одобрила проекты двух этапов строительства ВСМ Москва — Казань. Проект седьмого этапа, в частности, включает работы по подготовке территории на участке протяженностью 14,02 км, расположенном в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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