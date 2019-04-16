Москва, 16 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Москве введено в график движение поездов метро на Сокольнической линии после инцидента с поступлением воды, сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Движение на восточном участке Сокольнической линии введено в график. Благодаря слаженной работе служб метрополитена и города и оперативной реакции на инцидент удалось обойтись без остановки движения поездов», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере красной ветки были увеличены интервалы между поездами. Как пояснили в метрополитене, причиной стала ошибка строительной организации, что привело к проблемам с узлом водоснабжения.