Десятки нарушений: итоги проверки «мусорной реформы» в Новосибирске
Новосибирск, 16 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявили 26 нарушений законодательства. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, прокуроры внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении. После прокурорского вмешательства 123 гражданам пересчитали незаконно начисленную плату за вывоз ТКО. Общая сумма перерасчёта составила почти 17 тысяч рублей.
«ООО УК «Печатников, 6» в 2019 году продолжило начислять собственникам помещений многоквартирного дома плату за «услуги по вывозу ТБО», подлежащую исключению из состава платы за содержание и текущий ремонт», — привела в пример Советский район прокуратура Новосибирской области, подчеркнув, что в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»), ему внесено представление.
А барабинский межрайонный прокурор внёс представление руководителю МУП «Жилкомхоз» — за взимание платы за вывоз ТКО, рассчитанной исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения, а не с человека, как предусмотрено законодательством. В данном случае сумма перерасчёта 85 гражданам составила более 12 тысяч рублей. Нарушения требований законодательства выявлены также в Железнодорожном, Калининском, Центральном районах Новосибирска — здесь управляющие организации не заключили договоры с региональным оператором на оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО. В Каргатском районе региона региональный оператор начислял двум проживающим в индивидуальном жилом доме плату из расчета трёх зарегистрированных граждан. Руководителю регионального оператора внесено представление.
В прокуратуре отметили, что проверки продолжатся.
Напомним, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на черновик доклада министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который он сделал для совещания у президента России Владимира Путина, сообщили, что работа мусорных операторов из-за низких сборов платы может быть прекращена в Дагестане и Самарской области. В числе регионов, где также может возникнуть мусорный коллапс названы также: Адыгея, Кабардино-Балкария, Пермский край, Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Ульяновская области.
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