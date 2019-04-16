Новосибирск, 16 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявили 26 нарушений законодательства. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, прокуроры внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении. После прокурорского вмешательства 123 гражданам пересчитали незаконно начисленную плату за вывоз ТКО. Общая сумма перерасчёта составила почти 17 тысяч рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«ООО УК «Печатников, 6» в 2019 году продолжило начислять собственникам помещений многоквартирного дома плату за «услуги по вывозу ТБО», подлежащую исключению из состава платы за содержание и текущий ремонт», — привела в пример Советский район прокуратура Новосибирской области, подчеркнув, что в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»), ему внесено представление.

А барабинский межрайонный прокурор внёс представление руководителю МУП «Жилкомхоз» — за взимание платы за вывоз ТКО, рассчитанной исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения, а не с человека, как предусмотрено законодательством. В данном случае сумма перерасчёта 85 гражданам составила более 12 тысяч рублей. Нарушения требований законодательства выявлены также в Железнодорожном, Калининском, Центральном районах Новосибирска — здесь управляющие организации не заключили договоры с региональным оператором на оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО. В Каргатском районе региона региональный оператор начислял двум проживающим в индивидуальном жилом доме плату из расчета трёх зарегистрированных граждан. Руководителю регионального оператора внесено представление.

В прокуратуре отметили, что проверки продолжатся.

Напомним, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на черновик доклада министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который он сделал для совещания у президента России Владимира Путина, сообщили, что работа мусорных операторов из-за низких сборов платы может быть прекращена в Дагестане и Самарской области. В числе регионов, где также может возникнуть мусорный коллапс названы также: Адыгея, Кабардино-Балкария, Пермский край, Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Ульяновская области.

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