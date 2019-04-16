Тляратинский район, Дагестан, 16 апреля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Албания — такое название официально получило одно из сёл в Тляратинском районе Дагестана. Распоряжение об этом подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым и размещено на интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Село входит в состав сельсовета Хиндахский, и на сегодняшний день в нём проживает немногим более 100 человек. Несмотря на то, что оно в качестве небольшого сельского поселения под названием Тонсуда существовало ещё в XX веке, официально данная административно-территориальная единица была образована лишь в июне 2018 года постановлением председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова. В этом же документе было предложено присвоить населенному пункту наименование «Албания».

Вероятно, название Албания восходит к имени древнего государства Кавказская Албания, возникшего в конце II — середине I века до нашей эры на территории современного Дагестана, Азербайджана и Грузии. Просуществовало Албанское царство до середины V века нашей эры.

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