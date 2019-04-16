Москва, 16 апреля, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Россия готова оказать Франции помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери, поврежденного огнем. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал 16 апреля на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава российского правительства выразил сочувствие французскому народу в связи с частичной утратой знаменитого Нотр-Дам-де-Пари. Он выразил уверенность, что для восстановления памятника культуры будут приложены все силы.

«Россия готова оказать необходимую помощь в этом процессе», — написал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из-за пожара в соборе Парижской Богоматери обрушились кровля, шпиль и часы. Предположительно, огонь возник на строительных лесах на верхних уровнях собора.

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