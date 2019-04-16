Калуга, 16 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Около 1500 сотрудников правоохранительных ведомств будут переведены на усиленный вариант несения службы в преддверии празднования 1 Мая и 9 Мая. Помощь в охране общественного порядка сотрудникам полиции также будут оказывать добровольные народные дружины, казаки и личный состав Росгвардии. Об этом 16 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru

Наиболее массовые мероприятия пройдут в городах и крупных населенных пунктах области 9 мая. В них планируется участие свыше 100 тысяч человек. Маршруты патрулирования нарядов полиции будут приближены к местам праздничных шествий, митингов и концертов. Их антитеррористическая безопасность, а также безопасность объектов транспортной инфраструктуры будет взята на особый контроль.

Одновременно на случай поступления сообщений об обнаружении подозрительных предметов и взрывных устройств предусмотрено дежурство взрывотехников.

Правоохранительные ведомства напомнили жителям области об ответственности за ложные сообщения об акте терроризма. Это уголовно наказуемое деяние и родители несовершеннолетних детей обязаны знать, что именно они будут нести ответственность, в том числе и материальную, за «шутки» своих детей.