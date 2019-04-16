Калуга, 16 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области с начала весны 2019 года уже зарегистрировано 14 случаев укуса клещей, в том числе пострадали семеро детей, сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Клещ

По данным ведомства, за минувшую неделю 10 человек пострадали укусов клещей, в том числе пять детей.

Лабораторно было исследовано восемь экземпляров клещей, снятых с людей и один результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что главная причина нападения клещей — это несоблюдение требований безопасности людьми, работающими на дачных участках, посещающими леса и совершающими загородные прогулки.

Напомним, в 2018 году в медицинские учреждения региона по поводу укусов клещей обратились 2696 человек, тогда как годом ранее — всего 1688 человек, то есть число укушенных увеличилось на 60%. Заболели иксодовым боррелиозом в 2018 году 124 человека, а в 2017 году 52 человека.