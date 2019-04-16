Ярославль, 16 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности директора фонда содействия капитальному ремонту в Ярославской области Роман Гайнутдинов заявил, что остановил оплату работ в домах, которые сами распоряжаются средствами, собранными на капремонт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт в Ярославле

Такое заявление Гайнутдинов сделал на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы. Речь идет о многоквартирных домах, которые выбрали способ накопления на капитальный ремонт на специальном счете. В этом случае жители сами собирают деньги и сами могут ими распоряжаться: определять работы, которые нужно выполнить, нанять подрядчика и проконтролировать результат.

«За последние три недели остановил более 150 оплат домов, находящихся на спецсчетах — это авансы и оплаты за выполненные работы и поручил своим сотрудникам и стройконтролю в части выполненных физобъемов работ провести проверку на соответствие. Первые ласточки, которые полетели уже — от 30 до 700 тысяч по каждой смете есть необоснованное завышение сметной стоимости», — заявил и.о. директора фонда Роман Гайнутдинов.

Судя по этой логике, жители домов на спецсчетах обворовывают сами себя. Ведь, в отличие от «общего котла», люди могут распоряжаться только собственными средствами. При этом жалоб на ремонт по спецсчетам практически нет, в отличие от работ, которые организует сам региональный фонд.

Гайнутдинов уверяет, что действует исключительно в интересах собственников. Между тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, жители домов, перешедших на спецсчета, не могут начать или завершить запланированные работы.

Глава ярославского фонда не скрывает, что ему не нравится ситуация, когда большое количество домов отказалось от услуг фонда как заказчика работ. Желание людей самим распоряжаться своими деньгами он считает «проблемой».

"Это общая проблема по всей стране, просто в Ярославской области она наиболее ярко выражена. Дома, которые делались в период с 2014 по 2019 год — это маленькие двухэтажные дома, 8−12 квартирные, часто это были дома блокированной застройки. Они собирают на свой ремонт от 50 до 150 лет. При всем при этом если в других областях и краях доля спецсчетов составляет от 20 до 25 процентов, то в Ярославской области спецсчетчиков 53%. Немного меньше двух тысяч домов на спецсчетах дают столько же денег, сколько 8,5 тысяч в котле. Все дома, которые собирают на свой ремонт сами, просто выведены из котла на спецсчета», — сказал Гайнутдинов.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.