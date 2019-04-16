Москва, 16 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Ненавистникам Сталина не удается с помощью пропаганды изменить народное восприятие вождя СССР, единственное, что им удастся подорвать на этом пути, так это свой собственный авторитет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 апреля, комментируя итоги опроса «Левада-центра» о восприятии гражданами России роли Иосифа Сталина в истории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Как сообщалось ранее, по итогам опроса 70% граждан считают роль Сталина положительной (18% — целиком положительной, 52% — скорее положительной). Обратного мнения придерживаются 19% граждан (5% — целиком отрицательной, 14% — скорее отрицательной).

Уровень положительных оценок — самый высокий за все годы опросов, отметили социологи. Самый упоминаемый тип отношения к Иосифу Сталину — уважение (41%).

«Это правильные цифры: у Иосифа Виссарионовича Сталина действительно была положительная роль в истории нашей страны. О достижениях эпохи его правления можно говорить много. Но это, конечно, был не только светлый и героический, созидательный период нашей истории, но и период драматический, трагический.

К пониманию этой трагедии мы, однако, только приближаемся. Очень затруднила это понимание разрушительная антисталинская деятельность Никиты Хрущёва и Михаила Горбачёва. Достаточно сказать, что в хрущёвское правление из архивов были изъяты и уничтожены многие тысячи документов.

Трактователи от власти пытаются снизить значение результатов опроса. Они заявляют даже, что это сами государственные СМИ «формируют положительный образ Сталина». Нет ничего более далёкого от истины. Государственные СМИ у нас насквозь пронизаны установками антисоветчины, они враждебны советской стране и советскому строю.

Особенно трактующих результаты опроса социологов возмущает, что уменьшается поддержка «признания сталинских преступлений». «Сталинские преступления» — это не только исключительный примитивизм в формулировке, но и заведомая попытка скрыть правду о том времени. Не нравится им, видите ли, что Сталин воспринимается как «царь, который рубил головы ненавистным боярам»; не нравится, что на него одного не получается списать значительные потери первых лет Великой Отечественной войны…

О жестоких методах Иосифа Сталина в приведении страны в порядок после революции и гражданской войны надо сказать особо и не от себя. Напомню, что Русская православная церковь, немало пострадавшая в первые десятилетия после революции, именовала Сталина «Богопоставленным вождём», и это, естественно, не было проявлением слабоволия.

Был ещё такой преподобный Исидор Пелусиот, ученик Иоанна Златоуста, который, рассуждая о жестокости власти, писал: «Власть, то есть начальство и власть царская, установлены Богом, чтобы общество не пришло в неустройство. Но если какой злодей захватил сию власть беззаконно, то не утверждаем, что он поставлен Богом, но говорим, что попущено ему или изблевать все свое лукавство, как Фараону, и в таком случае понести крайнее наказание, или уцеломудрить тех, для кого нужна и жестокость, как царь вавилонский уцеломудрил иудеев».

Как мы знаем, Иосифу Сталину суждено было не «изблевать своё лукавство», но, пройдя через трагические, но и вдохновенные 1920-е и 1930-е годы, привести свою страну и её народы к величайшей победе над силами действительно абсолютного зла. А также — вывести после Великой Отечественной войны на невиданные в российской истории рубежи социально-экономического, политического, научного, культурного и военного могущества.

Одним словом, если нынешние антисоветчики и ненавистники Сталина во власти или среди клира думают, что своей даже самой изощрённой пропагандой они сумеют изменить народное восприятие вождя СССР, то они ошибаются. А вот что им точно удастся подорвать на этом пути, так это свой авторитет и авторитет институтов, которые они представляют», — отметил Михаил Демурин.