Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов) удивлен эмоциональной реакции российского общества на пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pereslavl.city Церковь Петра Митрополита в Переславле

Он пишет о том, что Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского был достроен на шесть лет раньше начала строительства Нотр-Дам-де-Пари. А находящаяся рядом церковь Петра Митрополита XVI века разрушается без какого-либо пожара, и наших соотечественников это мало волнует.

«Не знаю, почему мы с усердием наблюдаем за тем, что происходит в мире, и мало интересуемся собственным наследием. Не знаю, почему нас так будоражат географически далекие трагедии при невнимании к своим собственным. Смирение и самоуничижение? Мое не имеет особого смысла и ценности, а вот общехристианское бесценно? Но ведь и мое, наше, тоже часть общехристианского общемирового наследия. Оно не менее значимо, чем то, что находится за пределами русской земли», — пишет епископ Феоктист.

Как пишет епископ, спасением церкви Петра Митрополита занимается живущая в России француженка Лоранс Гийон.

«Кого, кроме Лоранс и пяти энтузиастов, от которых все отмахиваются как от назойливых мух, интересует, что объект культурного наследия народов Российской Федерации переславская церковь Петра Митрополита скоро будет утрачена? Мимо этого храма проезжают миллионы туристов, он находится на территории великокняжеских палат, но кому интересна его судьба? Через два года будут торжества в честь 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Он родился там, где стоит церковь Петра Митрополита. Видимо, в рамках празднования произойдет окончательное разрушение этого дивного храма. Мы не сидим без дела. Мы пишем. Мы просим. У всех. Но нам отвечают, что это все не так уж и важно, слишком много у нас объектов культурного наследия. Их не жалко», — констатирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Церковь Петра Митрополита — редкий памятник архитектуры XVI столетия с шатровым завершением и галереей. По своей архитектуре она напоминает знаменитую церковь Вознесения в Коломенском.